Leganes, Lunin si presenta: "Questa è la scelta migliore per me"

© foto di J.M.Colomo

Presentazione ufficiale per Andriy Lunin, nuovo portiere del Leganés. L'ucraino classe 1999, cercato anche dal Napoli, è stato acquistato quest'estate dal Real Madrid per poi essere girato in prestito ai biancazzurri: "Sono venuto qui per giocare titolare, ma è chiaro che ci sarà grande competizione interna. Ringrazio il Leganés per l'opportunità. Sono stato poco tempo al Real Madrid, ma è stato comunque abbastanza per capire che questa è una buona opportunità per me. Sono convinto che il Leganés sia la scelta migliore".