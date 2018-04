Leggo ed. Roma: "Suicidio Lazio, addio Europa"

Spazio alla Lazio sulla prima pagina del freepress Leggo che, nella sua edizione romana, titola: "Suicidio Lazio, addio Europa". Il ko per 4-1 a Salisburgo costringe la squadra di Simone Inzaghi a salutare l'Europa League. Domenica, intanto, ci sarà il derby contro la Roma che mette in palio un posto in Champions League.