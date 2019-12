© foto di Federico De Luca

Jens Lehmann è stato il portiere dell'Arsenal degli Invincibili. A più di 15 anni dalle tante vittorie messe in serie, l'ex estremo difensore tedesco ne ha parlato: "Durante i miei anni all'Arsenal non abbiamo vinto tutto, ma quasi... E' stata un'esperienza che mi ha fatto crescere tanto. La gente credeva che ci fosse una grande atmosfera in quella squadra, ma ad essere sinceri non era così. Discutevamo di tutto, ogni giorno. Tutti volevamo vincere e sono state proprio quelle discussioni a farci comportare così bene sul terreno di gioco".