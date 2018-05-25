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Europa

Leicester, a un passo il riscatto di Dragovic dal Bayer Leverkusen

25.05.2018 00:35 di Pietro Lazzerini  Twitter:    articolo letto 1231 volte
© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Leicester è a un passo dall'ufficializzare il riscatto del difensore austriaco Aleksandar Dragovic, arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen nel corso del mercato invernale. A riportarlo è il Mercury.
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