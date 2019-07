Leicester, accordo con il Newcastle: 35 milioni circa per Ayoze Perez

© foto di Puma.com

Si avvicina un colpo per l'attacco in casa Leicester. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, infatti, sarebbe stato raggiunto l'accordo economico con il Newcastle per arrivare ad Ayoze Perez, seconda punta classe '93 che si trasferirebbe al King Power Stadium per una cifra di circa 35 milioni di euro. L'operazione, si apprende, sarebbe già incanalata verso la buona riuscita.