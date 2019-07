Leicester, altro no al Manchester United per Maguire: rifiutati 75 milioni

© foto di Imago/Image Sport

Il Leicester ha detto no al Manchester United per Harry Maguire, ancora una volta. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, le Foxes avrebbe infatti rifiutato proprio in queste ore una proposta da circa 75 milioni di euro per il loro difensore centrale. Ai Red Devils servirà dunque un ulteriore sforzo economico per aggiudicarsi le prestazioni del nazionale inglese.