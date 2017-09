Leicester, ancora non arriva la risposta della FA per Adrien Silva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Leicester è ancora in attesa dalla FA di una risposta per il trasferimento di Adrien Silva. Il club inglese, a pochi minuti dalla chiusura del mercato inglese, aveva chiesto alla Federazione una deroga di due ore per poter definire i dettagli dell'operazione con lo Sporting Lisbona (22 milioni di sterline il costo del cartellino). In attesa di una risposta che - riporta Sky Sports UK - ancora non è arrivata, lo stesso giocatore in questo momento si trova nella sede delle Foxes aspettando da capire se fare ritorno in Portogallo o meno.