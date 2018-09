Leicester City, Maguire rinnova e ammette: "Devo molto a questo club"

© foto di Imago/Image Sport

Maguire ha parlato al sito ufficiale di Leicester del rinnovo firmato fino al 2023: "Sin da quando sono venuto in questo club, ho sempre ribadito quanto siano stati bravi con me. Mi hanno dato l'opportunità di giocare in Premier League e ho costruito una grande base per riuscire ad andare ai Mondiali, quindi li ringrazio molto. Devo loro molto e non vedo l'ora che arrivi il futuro".