Leicester City, Maguire vuole lo United ed è furioso con i dirigenti

Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun Harry Maguire è furioso con i dirigenti del Leicester City. L'inglese infatti sta spingendo per un trasferimento al Manchester United ma ritiene che la valutazione astronomica non inferiore a 80 milioni di sterline stia bloccando la sua cessione, nonostante alcuni mesi fa le Foxes gli avevano promesso che non avrebbe ostacolato un suo addio.