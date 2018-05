Leicester City, Mahrez sul piede di partenza: vuole l'Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver spinto a lungo questo inverno per andare al Manchester City, Mahrez ha ritirato la sua richiesta di trasferimento ma molto probabilmente questa estate lascerà comunque il Leicester City. Secondo quanto riporta il Daily Express infatti l'Arsenal sarebbe in pole per il suo acquisto visto anche che è la meta preferita dal giocatore algerino che ha già una casa a Londra.