Leicester City, Puel: "Brutta sconfitta. Futuro? Penso solo alla squadra"

© foto di Federico De Luca

Quarta gara senza vittoria per il Leicester City che sembra già in vacanza e in casa del Crystal Palace ha perso 5-0. Dopo questa brutta sconfitta Claude Puel ha detto: "E' stato un match duro, abbiamo perso il nostro equilibrio di squadra dopo aver subito due reti, dopo nel secondo tempo abbiamo provato a fare un cambio tattico e dopo cinque minuti è stato pazzesco. L'infortunio di Ndidi e il rigore. Era difficile accettare tutto questo: tutto era contro di noi oggi. Non avevamo abbastanza equilibrio senza Ndidi. Futuro? Nessuna attenzione, nessun commento a riguardo, al momento penso solo alla mia squadra".