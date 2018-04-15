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Europa

Leicester City, Puel: "Sconfitta giusta, peccato per la corsa all'Europa"

15.04.2018 00:56 di Rosa Doro   articolo letto 628 volte
© foto di Federico De Luca

Dopo il ko rimediato in casa del Burnley, il tecnico del Leicester City Claude Puel ha detto: "
"Dopo quell'inizio è stato difficile, abbiamo avuto molte occasioni nel primo tempo ed è stato lo stesso nella ripresa. Alla fine meritavamo un risultato diverso, è difficile perché perdiamo punti per la corsa per la coppa Europa League, ma ci congratuliamo con il Burnley che ha meritato la vittoria. È difficile da accettare ma ripeto, il Burnley lo merita, per noi è importante finire bene perché è stata un buona stagione, vogliamo finire forte per i tifosi, ci meritiamo qualcosa alla fine".

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