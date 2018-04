Leicester City, Puel: "Sprecata una buona opportunità, è un peccato"

© foto di Federico De Luca

Brutto ko rimediato in casa dal Leicester City, sconfitto 2-1 dal Newcastle. Dopo a gara il tecnico delle Foxes, Claude Puel ha detto: "Oggi non abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo sprecato una fantastica opportunità per questa squadra di credere in se stessa. Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, meglio nella ripresa con la nostra reazione, ma è un peccato. Ne discuteremo insieme. Sappiamo che quando giochiamo a volte come oggi contro una squadra con una forte unità difensiva, dobbiamo giocare velocemente e con qualità, ma eravamo troppo lenti. Dobbiamo tornare ad avere una buona mentalità, dobbiamo fare un duro lavoro di preparazione per il prossimo match".