Leicester City, Puel: "Vinta una gara difficile ma abbiamo dominato"

© foto di Federico De Luca

Dopo la vittoria conquistata nel finale in casa del Southampton, il tecnico del Leicester Claude Puel ha detto: "Match difficile, il Southampton ha giocato molto bene nel primo tempo con intensità ed è stato difficile trovare spazio, dopo abbiamo trovato più spazio nella ripresa e penso che il risultato sia meritato. Abbiamo dominato, abbiamo avuto molte occasioni e abbiamo avuto due o tre occasioni in più per segnare. Gol decisivo di Maguire? Harry è un ottimo giocatore per noi, è fantastico per lui che abbia segnato, per lui e per la squadra. Dobbiamo mantenere questa mentalità fino alla fine".