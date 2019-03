© foto di Image Sport

Vince e convince il Leicester di Brendan Rodgers che ha battuto 2-0 il Bournemouth in casa. Dopo la gara l'ex tecnico del Celtic ha detto: "Penso che siamo stati eccellenti, abbiamo dovuto lavorare sodo, è stato un ottimo test, siamo stati eccezionali dopo questa pausa. Abbiamo mostrato un grande appetito e fame e tatticamente siamo stati molto bravi.I l nostro pressing era eccellente, i ragazzi stanno capendo tatticamente come dobbiamo pressare e l'importanza di questo. In ogni gara, ogni giorno in allenamento, ci stiamo abituando a farlo. Abbiamo fatto 18 tiri in porta e questo è molto positivo, mi piace quello che fa Jamie Vardy, èin area per segnare gol e lo fa in modo coraggioso".