© foto di Imago/Image Sport

Il vice presidente del Leicester ha presentato oggi Brendan Rodgers come nuovo tecnico del club. Queste le parole di Aiyawatt Srivaddhanaprabha: "Sono felice di questo accordo, i nostri progetti non cambiano: Brendan può aiutarci a far maturare una squadra giovane. Continueremo a crescere e sono sicuro che i metodi di Rodgers ci metteranno in carreggiata".