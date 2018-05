Leicester City, Srivaddhanaprabha: "Huth è stato fondamentale per noi"

© foto di Imago/Image Sport

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, vice ad del Leicester City, parla così dell'addio di Robert Huth: "Giocatori come Robert sono stati fondamentali per il nostro club negli ultimi anni: è un leader, è un vincente e un giocatore che si lega alla propria squadra in modo totale, per questo è amatissimo sia da compagni che da tifosi".