Leicester, Evans si presenta: "Opportunità che non potevo rifiutare"

© foto di Puma.com

Jonny Evans, neo difensore del Leicester, ha parlato al sito ufficiale del club commentando il suo passaggio dal West Bromwich Albion: "E' bello entrare a far parte di questa squadra. Era un'opportunità che non potevo rifiutare. Il Leicester è un club ambizioso, i proprietari sono ambiziosi e tutti remano dalla stessa parte. Spero di poter contribuire alla crescita del club, è un ottimo posto per giocare e per fare calcio".