Leicester, Iborra vuole tornare al Siviglia. E a Nervion lo riprenderebbero

Spagna-Inghilterra, andata e ritorno o soltanto andata? Vincente Iborra spera che il suo biglietto valga anche per il ritorno perché a Siviglia vuole tornarci quanto prima. Secondo Estadio Deportivo, il centrocampista del Leicester sarebbe felicissimo di tornare nel suo vecchio club, che due estati fa lo vendette alle Foxes per 15 milioni di euro. E il Siviglia pure lo accetterebbe volentieri un ritorno, ma a determinate condizioni. A Nervion gradirebbero un prestito con diritto di riscatto, c'è da capire invece la volontà del Leicester. Al momento la trattativa non è ancora partita.