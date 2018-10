Leicester, il clima negativo con parte del gruppo mette a rischio Puel

© foto di Federico De Luca

Nonostante un campionato che vede il Leicester raccogliere risultati più o meno nella norma, dato che le Foxes occupano attualmente il decimo posto in classifica in Premier League, il posto del manager Claude Puel non sarebbe così saldo, o perlomeno la sua permanenza non appare così scontata sulla medio-lunga distanza. Secondo il Sun, infatti, i motivi di questi dubbi sarebbero da ricercare nel clima negativo esistente tra il tecnico francese e una parte del suo spogliatoio.