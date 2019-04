L'uomo ovunque. Mezzala o difensore, Emre Can fa la differenza

Risultato finale: Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Kean) Un sette in pagella. La palma del migliore in campo contro il Cagliari va a Emre Can. Il tedesco arrivato dal Liverpool che Max Allegri può impiegare, con efficacia, ovunque o quasi. Perché stasera ha inizialmente...