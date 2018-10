Leicester, Jardim opzione per l'eventuale sostituzione di Puel

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe terminare a pochi giorni dall'esonero l'allontanamento dal calcio dell'ex tecnico del Monaco Leonado Jardim. Secondo quanto riferito dal Sun infatti, è uno degli allenatori che il Leicester sta prendendo in considerazione per l'eventuale sostituzione di Claude Puel, quanto mai in bilico dopo i recenti risultati.