L'esperto centrocampista Andy King torna a casa. Come sottolineato da molti media inglesi, infatti, il 31enne di proprietà del Leicester, fino a poco fa in prestito ai Glasgow Rangers e protagonista della risalita storica delle Foxes, ha terminato il suo periodo di trasferimento temporaneo, e la squadra della capitale scozzese, guidata da Steven Gerrard, per il momento ha deciso di non riscattarlo.