Leicester-Liverpool 1-2, Mané-Firmino e Klopp cala il poker di vittorie

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool passa anche contro il Leicester e si conferma squadra in lotta per la vittoria della Premier League con un poker di vittorie dopo quattro turni di campionato. I Reds si sono imposti per 2-1 in casa delle Foxes grazie alle reti nel primo tempo di Mané e Firmino. Per i padroni di casa, a segno Rachid Ghezzal nella ripresa. Il suo gol, che è anche il primo subito dalla squadra di Klopp nel corso di questo inizio di stagione, è stato propiziato da un errore dell'ex portiere della Roma Alisson.

Il programma della 4° turno di Premier League

Crystal Palace-Southampton (ore 16)

Everton- Huddersfield (ore 16)

Brighton-Fulham (ore 16)

Chelsea-Bournemouth (ore 16)

West Ham-Wolverhampton (ore 16)

Manchester City-Newcastle (ore 18.30)

Cardiff-Arsenal (domani ore 14.30)

Watford-Tottenham (domani ore 17)

Burnley-Manchester United (domani ore 17)