© foto di Imago/Image Sport

Per Harry Maguire quella di domani sarà quasi certamente l'ultima partita con la maglia del Leicester. Stando a quanto riferito dal tabloid Sun on Sunday, infatti, in estate il difensore classe '93 andrà quasi certamente via, anche se la richiesta delle Foxes è altissima, pari quasi a 70 milioni di euro. Il Manchester United è il club più interessato, ma tutte le big di Premier si sono fatte avanti per lui.