Leicester, Mahrez: “Manchester City? Ormai appartiene al passato”

E' stato a un passo dal Manchester City durante il mercato di gennaio, adesso Riyad Mahrez (27) è tornato sul mancato approdo a Etihad Stadium. “Ero fuori dalla lista dei convocati perché avevo bisogno di pensarci, è stata una situazione difficile per me. Adesso è una vicenda che appartiene al passato, ho parlato col mio allenatore e con i miei compagni ed è tutto risolto. Parlare del Manchester City, adesso, non ha più senso”, le parole riportate dalla stampa inglese.