Leicester, minuto di silenzio e maglia speciale per ricordare il patron

Squadra e tifosi, tutti uniti nel cordoglio. Il Leicester oggi è entrato sul terreno di gioco del Cardiff City Stadium con una maglietta commemorativa per ricordare Vichai Srivaddhanaprabha, scomparso sabato scorso in un tragico incidente in elicottero. "The Boss", la scritta sulla t-shirt sopra la foto del patron.

Questo il video postato dai social delle Foxes col commovente minuto di silenzio tenutosi prima del fischio d'inizio di Cardiff-Leicester:

Forever in our hearts. pic.twitter.com/OXBAE1GBZA

Questa, invece, la maglia indossata dai giocatori del Leicester nel riscaldamento e anche da tanti tifosi:

Leicester City fans and players are wearing t-shirts in tribute of their late owner Vichai Srivaddhanaprabha.

'The Boss: you will forever be in our hearts' pic.twitter.com/bkmXSApBFW

— Squawka News (@SquawkaNews) 3 novembre 2018