Leicester, niente più "Fire" dopo la tragedia: cambia l'inno delle Foxes

"Niente più Fire", scrive il Daily Mail. Dopo la tragica scomparsa del patron per un incidente in elicottero, il Leicester ha comprensibilmente deciso di evitare di far risuonare la nota canzone dei Kasabian dopo i gol segnati al King Power Stadium. Un'usanza che piaceva molto all'ex tecnico delle Foxes Claudio Ranieri, ma che dovrà ora essere abbandonata. In attesa di un nuovo inno, magari sempre della stessa band tifosissima del Leicester.