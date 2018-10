Leicester, no all'aereo: squadra a Cardiff in pullman

© foto di puma.com

Il Leicester, ancora profondamente sconvolto dopo la tragica morte del patron Vichai Srivaddhanaprabha, ha dato il via libera per giocare il match di Premier League del prossimo fine settimana contro il Cardiff. Le Foxes però, secondo quanto trapela dall'Inghilterra, avrebbero deciso di affrontare la trasferta in pullman e non in aereo come precedentemente programmato.