Leicester, non c'è Maguire nel video sulla numerazione. United a un passo

© foto di Imago/Image Sport

Un indizio sul trasferimento di Harry Maguire arriva dal sito ufficiale del Leicester. Le Foxes hanno annunciato i numeri di maglia con un video di oltre un minuto dove appaiono i giocatori rappresentativi: dalla 10 di Maddison al 9 del bomber Vardy. E poi Tielemans, riscattato dal Monaco (numero 8), Ricardo Pereira, i nuovi acquisti Ayoze Pérez e Justin. Non c'è il perno della difesa. E in casa Manchester United iniziano davvero a sperare. Ricordiamo che il Leicester chiede per il cartellino 90 milioni di euro circa.