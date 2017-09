Leicester, per Adrien Silva si valuta il ricorso alla FIFA: la situazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adrien Silva al Leicester: affare fatto, o forse no. La FA, ve l'abbiamo raccontato, ha cassato l'arrivo alla corte di Shakespeare del centrocampista classe '89. Il Leicester non ha ancora fatto appello alla FIFA, ma stanno considerando questa opzione. A quel punto, se la FIFA deciderà in favore del tesseramento di Silva, potrebbe già essere schierato contro il Chelsea nella prossima di campionato. In caso contrario, le questioni aperte rimarranno diverse: lo Sporting Lisbona considera il portoghese un giocatore delle Foxes a prescindere dal responso. Il trasferimento è stato fatto, il problema riguarda soltanto il tesseramento del giocatore e quindi sono problemi del Leicester. Questa, almeno, la versione del club lusitano, sia in caso di risposta negativa dalla FIFA che di mancato ricorso. Dal Leicester invece fanno sapere che, se la FIFA dirà no, il giocatore dovrà tornare allo Sporting senza alcun indennizzo. Un nodo da sciogliere: la patata bollente ora andrà (dovrebbe andare) alla FIFA, con il rischio però che il giro possa non terminare lì.