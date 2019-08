Leicester, per il post-Maguire l'obiettivo è Djené Dakonam del Getafe

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Con la partenza di Harry Maguire, direzione Manchester United, il Leicester si troverà ben presto con un buco in difesa. A chi sarà affidato il suo posto? Come riporta A Bola il principale obiettivo è Djené Dakonam (27) del Getafe, per il quale però serviranno i 35 milioni previsti dalla clausola di risoluzione presente nel suo contratto con il club spagnolo.