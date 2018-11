Leicester, Puel: "Abbiamo onorato Vichai al meglio, ma è solo il primo passo"

© foto di Federico De Luca

Dopo una settimana difficile, il Leicester è uscito da Cardiff con i tre punti e il tecnico Claude Puel non può essere più soddisfatto: "E 'stata una partita difficile da giocare e per prepararsi era importante mantenere la concentrazione sui calci piazzati e le seconde palle, ma penso che dal primo minuto fino alla fine abbiamo mantenuto la concentrazione e la dedizione. Abbiamo avuto molte occasioni e ci meritiamo questo risultato ed è una fantastica opportunità per onorare il presidente. C'è stato un buon equilibrio tra emozione e concentrazione che è difficile, ora è solo il primo passo e spero che potremo continuare la prossima settimana con la stessa sensazione. Sarà difficile perché torniamo da Bangkok a metà settimana per la nostra prima partita in casa e sappiamo prima e dopo che abbiamo eventi per onorare il presidente e sarà importante mantenere il controllo di noi stessi".