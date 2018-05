Leicester, Puel: "Dispiaciuto per aver dato delusione ai tifosi"

© foto di Federico De Luca

Il manager del Leicester Claude Puel ha analizzato la sconfitta interna contro il West Ham: "Sono dispiaciuto per aver dato delusione ai tifosi perché c'era un'atmosfera fantastica. Hanno cercato di spingerci. Sono deluso di dare loro questa sensazione perché non è una bella sensazione e non siamo noi. Non abbiamo messo una buona intensità dall'inizio e forse ci mancava un po' di fiducia dopo gli ultimi risultati e non abbiamo giocato in avanti. Nel secondo tempo è andata un po' meglio, ma non è stato abbastanza".