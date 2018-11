Leicester, Puel: "Giocheremo sempre per onorare Srivaddhanaprabha"

L'allenatore del Leicester Claude Puel, intervenuto oggi in conferenza stampa, è tornato a parlare della dolorosa perdita del patron Vichai Srivaddhanaprabha: "Questa è stata, senza dubbio, una delle settimane più difficili della storia del Leicester. La tragica perdita di cinque vite ci ha lasciati intorpiditi per la tristezza e lo shock. Vichai ha trasformato il Leicester City in ciò che è, ne ha fatto una famiglia, ha fatto sognare, ha investito nel club, ha investito nella città e ha investito nelle persone. Era veramente amato da tutti dentro e fuori da questa società. Personalmente, è stato un privilegio lavorare per lui. Porterò sempre con me la fiducia che mi ha dato e i grandi momenti che abbiamo condiviso. Vedere tutti i messaggi, i fiori e le magliette fuori dallo stadio questa settimana mostra la quantità di vite che Vichai ha toccato. Lascia un'eredità che sarà ricordata per sempre. Io stesso non sono mai stato più orgoglioso di essere il manager di questa squadra. Giocare a calcio non è stato il nostro primo pensiero in questi giorni, ma da ora in poi giocheremo sempre per onorare e ricordare un uomo che ha fatto così tanto per il nostro club". Lo riporta il sito ufficiale delle Foxes.