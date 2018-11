© foto di Federico De Luca

Non sarà una partita come tutte le altre per il Leicester. Quella contro il Burnley, infatti, sarà la prima in casa dopo la tragedia che è costata la vita al patron delle Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha. Claude Puel, tecnico del club, ha parlato in conferenza stampa del grande supporto ricevuto in questi giorni: "C'è stato un grande supporto da parte di tutto il mondo del calcio. Davvero fantastica la vicinanza di tutti i club e tutti i tifosi. Ovviamente voglio ringraziare tutti, così come ringraziamo i nostri sostenitori, erano in 3000 a tifare per noi nell'ultima partita fuori casa. È stato meraviglioso, dopo la gara eravamo tutti molto emozionati. Non oso immaginare come sarà l'atmosfera con 30mila persone in casa. Ho sentito che hanno organizzato una passeggiata commemorativa, saranno ventimila. Siamo tutti uniti in questo momento".