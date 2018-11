Leicester, Puel: "Settimana senza allenamenti, orgoglioso dei giocatori"

© foto di Federico De Luca

Piccolo stop per il Leicester che non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Burnley. Dopo la gara il tecnico delle Foxes, Claude Puel ha detto: "E 'stato difficile, ci sono state grandi emozioni, durante e dopo la gara. Siamo stati sfortunati, ma sono orgoglioso della prestazione dei giocatori perché hanno dato il massimo in questa situazione. Era importante dare il massimo e c'erano molte emozioni, è stata una settimana difficile per preparare questo match senza allenamenti e un lungo viaggio a Bangkok, i giocatori hanno compensato con la voglia di fare bene. Vorrei congratularmi con loro perché è stato difficile, spero che potremo continuare su questa strada per onorare il nostro presidente. Ovviamente siamo dispiaciuti di non aver vinto, ma sono orgoglioso delle prestazione e della mentalità, la cosa più importante è sempre dare il massimo, è stato un atteggiamento professionale, molte persone del club hanno imparato a conoscere se stesse".