Leicester, Rodgers: "Arsenal? Qua siamo all'inizio di qualcosa di bello"

© foto di Image Sport

Per molti tabloid il nome di Brendan Rodgers, attuale tecnico del Leicester, è il primo della lista dell'Arsenal per il dopo Emery. Questo il pensiero del diretto interessato in conferenza stampa: "E' naturale che ci siano certi collegamenti. Se fai bene le persone vogliono portarti via da dove ti stai divertendo. Qua siamo all'inizio di qualcosa di bello e il mio rapporto con i tifosi e con i giocatori è molto forte. Per questo pensiamo di essere all'inizio di qualcosa di eccitante. L'Arsenal è un club fantastico, uno dei migliori in Inghilterra. Ma credo che se i dirigenti hanno allontanato Emery abbiano già un'idea di chi vogliono come sostituto".