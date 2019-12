© foto di Image Sport

Il manager del Leicester Brendan Rodgers ha analizzato la sconfitta con il Manchester City ai microfoni di Sky Sports UK: "Nel primo tempo non abbiamo giocato al meglio. Per noi è comunque una lezione, non possiamo di certo lamentarci per il risultato. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma la gara di oggi ha dimostrato che c'è ancora molta strada da fare per questo gruppo di giocatori".