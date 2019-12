Leicester, Rodgers dopo il rinnovo: "Porteremo in alto le Foxes a lungo"

© foto di Image Sport

Giornata importante in casa Leicester, dove mister Brendan Rodgers ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2025. Queste le dichiarazioni del tecnico nordirlandese ai canali ufficiali delle Foxes subito dopo l'annuncio: "Quando ho preso la decisione di venire al Leicester City, è stato perché ero entusiasta del percorso del club. Sono venuto qui con lo scopo di aggiungere qualcosa e aiutare le Foxes a costruire per il futuro. Ho ricevuto un supporto fantastico da parte di tutti, ereditando una squadra eccezionale e soprattutto un gruppo molto affiatato. Ai tifosi, poi, posso solo dire grazie per come mi hanno accolto e dato fiducia. Continueremo a lavorare tutti insieme per portare in alto il Leicester City per molti anni a venire".