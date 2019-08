Leicester, Rodgers: "Maguire allo United affare incredibile, c'è l'accordo"

© foto di Image Sport

Brendan Rodgers, manager di Leicester City, ha ammesso che Harry Maguire è ad un passo dal Manchester United: "Una cifra è stata concordata tra i club e il nostro dovere è guardare avanti. È un affare incredibile, ma è anche vero che il mercato è in continua evoluzione. Maguire è una persona molto brava e un calciatore di primo livello, sapeva che c'era un interesse per un'altra squadra e si è comportato in modo molto professionale".