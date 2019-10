© foto di Image Sport

Vittoria in rimonta conquistata dal Leicester City che ha battuto 2-1 il Burnley. Dopo la gara il tecnico delle Foxes Brendan Rodgers ha detto: "Se ti piace il VAR dipende se va con o contro di te.. A Liverpool il VAR ci è andato contro di noi e ci è costato la sconfitta. Sarà dura per il Burnley ma è inutile discuterne. E' qualcosa che devi accettare e che fa parte del gioco. Sono orgoglioso di come abbiamo vinto questa gara, una partita molta dura e molto sentita. Siamo stati molto più aggressivi nella ripresa, abbiamo mostrato grande qualità e una grande mentalità per ottenere i tre punti".