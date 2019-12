Leicester, Rodgers: "Ragazzi fantastici, difficile giocare così tante gare"

© foto di Image Sport

Dopo il ko contro il Liverpool, il Leicester è tornato alla vittoria battendo 2-1 il West Ham. Dopo la gara il tecnico delle Foxes Brendan Rodgers ha detto: "È sempre difficile giocare 48 ore dopo. Questo è uno sport e un campionato in cui devi essere al massimo in termini di qualità e atteggiamento. I giocatori che sono scesi in campo sono stati assolutamente fantastici, siamo stati molto bravi nei momenti chiave della gara. Sono stati tre punti molto importanti per noi. I ragazzi sono stati fantastici nella mentalità e nello spirito".