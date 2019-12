© foto di Image Sport

Dopo nove vittorie consecutive, si è fermata la marcia del Leicester che non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Norwich. "Non siamo partiti bene e abbiamo dovuto rimontare", ha detto il tecnico delle Foxes Brendan Rodgers, dopo la gara. "Avevamo bisogno di un po' di fortuna o di qualcosa per sbloccarci. Non siamo riusciti a trovare quella qualità nell'ultima parte di gara per trovare la vittoria. È stato un caso iniziare con la stessa formazione iniziale della scorsa settimana ma chiaramente non ha funzionato, quindi l'abbiamo modificata e abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. A volte funziona, a volte no. Abbiamo apportato dei cambiamenti e i giocatori hanno reagito bene. Questi sono match che possono essere davvero pericolosi. Se non sei al meglio, devi assicurarti di non perdere", ha concluso l'allenatore.