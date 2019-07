Leicester, Rodgers: "Tranquilli su Maguire, non c'è alcun cambiamento"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo l'amichevole contro lo Stoke City, il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha parlato di Harry Maguire, difensore richiesto da entrambi i club di Manchester: "È stato brillante fin dal primo giorno di ritiro. Ci sono molte speculazioni su Harry, ma lui sta andando avanti. Come ho sempre detto, siamo tutti abbastanza rilassati. Non c'è discussione. So che state cercando aggiornamenti, ma non c'è nessun cambiamento rispetto all'altra sera".