© foto di Image Sport

Daniel Sturridge dovrebbe lasciare Liverpool questa estate. Una delle squadre che sta spingendo per il suo acquisto è il Leicester di Brendan Rodgers, suo ex tecnico ad Anfield che lo conosce molto bene. Secondo quanto riporta il The Sun infatti il tecnico spera di riuscire a convincere Sturridge che in questa stagione ha giocato appena 15 gare con i Reds e segnato due gol.