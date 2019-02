Leicester, Tielemans: "Con il ritorno di Jardim non c'era posto al Monaco"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Salutato il Monaco per trasferirsi al Leicester, Youri Tielemans si toglie anche qualche sassolino nei confronti di Leandro Jardim, tornato sulla panchina dei monegaschi al posto di Henry: "Come sapete c'è stato un cambio in panchina e volevano cambiare la squadra. Mi hanno detto che volevano cambiare le cose per evitare la retrocessione e che sarebbe stato meglio per me andare da qualche altra parte. È una cosa che può capitare e ora voglio soltanto fare meglio qui al Leicester".