Yuori Tielemans ha fatto molto bene in Premier League in prestito al Leicester ma ha ammesso che si aspetta di tornare al Monaco a fine stagione: "Mi aspetto che tornerò a Monaco in estate, a meno che qualcosa non si muova. Al momento non c'è niente. Se le cose vanno bene, speri di mantenerle così. Non so cosa chiederà il Monaco, quindi non posso parlarne", ha detto il belga che spera nel riscatto del Leicester.