Leicester, tutta la rosa in Thailandia per il funerale di Srivaddhanaprabha

Tutta la rosa del Leicester viaggerà in Thailandia per assistere al funerale di Vichai Srivaddhanaprabha. Come riporta Sky Sports, i giocatori delle Foxes cercheranno la vittoria nella gara esterna di domani contro il Cardiff City prima di imbarcarsi su un lungo volo internazionale e omaggiare così per l'ultima volta lo storico presidente del club.