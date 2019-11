© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 2-0 rifilato al Crystal Palace, l'attaccante del Leicester City Jamie Vardy ha detto: "È un grande risultato. Abbiamo lottato in passato su questo campo. Abbiamo creato parecchie possibilità, probabilmente avremmo potuto segnare nel primo tempo ma non l'abbiamo fatto e siamo partiti forte nella ripresa. La creatività e il talento offensivo che abbiamo sono incredibili. Abbiamo così tante opzioni e può solo giovarci. Sono lieto di essere in cima alla classifica dei marcatori ma c'è ancora molta strada da fare".